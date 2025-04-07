Заседание суда по делу Гуцул приостановлено из-за сообщения о бомбе
Десятки человек с плакатами вышли в поддержку своего лидера на улицы города.
Фото, видео: Демидецкий Вениамин/ТАСС; 5-tv.ru
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Заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул пришлось прервать. Поступил анонимный звонок, что здание заминировано.
На место прибыли правоохранительные службы. Они оцепили здание и эвакуировали всех, кто там находился.
Главу Гагаузии несколько часов назад доставили в суд Кишинева. Ее вместе с активисткой оппозиционного блока «Победа» Светланой Попан обвиняют якобы в незаконном финансировании партии «Шор» на выборах.
В то же время у здания суда собрались десятки человек с плакатами и флагами в поддержку Гуцул. Они утверждают, что дело сфабриковано и является грубейшим нарушением прав человека. Более того, власти Молдавии таким образом хотят запугать оппозицию перед выборами.
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