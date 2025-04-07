Заседание суда по делу Гуцул приостановлено из-за сообщения о бомбе

Заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул пришлось прервать. Поступил анонимный звонок, что здание заминировано.

На место прибыли правоохранительные службы. Они оцепили здание и эвакуировали всех, кто там находился.

Главу Гагаузии несколько часов назад доставили в суд Кишинева. Ее вместе с активисткой оппозиционного блока «Победа» Светланой Попан обвиняют якобы в незаконном финансировании партии «Шор» на выборах.

В то же время у здания суда собрались десятки человек с плакатами и флагами в поддержку Гуцул. Они утверждают, что дело сфабриковано и является грубейшим нарушением прав человека. Более того, власти Молдавии таким образом хотят запугать оппозицию перед выборами.