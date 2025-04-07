Матвиенко поблагодарила власти Узбекистана за заботу о ветеранах

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Председатель Совета Федерации обсудила с президентом республики развитие двустороннего сотрудничества стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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О том, что гонения на Евгению Гуцул, Марин Ле Пен, Кэлина Джорджеску и ряд других политиков напоминает средневековые методы, в ходе визита в Узбекистан заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым спикер верхней палаты обсудила развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 80-летия Победы.

Накануне Валентина Матвиенко встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны и по поручению Владимира Путина передала им юбилейные медали.

«Была очень такая трогательная, теплая встреча, но все ветераны в один голос благодарили руководство Узбекистана, президента Узбекистана за то уважительное отношение к ним, которое они чувствуют в повседневной своей жизни, за поддержку, за то, как к ним все относятся на всех уровнях, в этажах власти», — рассказала Валентина Матвиенко.

В свою очередь Валентина Матвиенко также поблагодарила власти Узбекистана за теплое отношение к ветеранам и бережное хранение памяти о Победе. Она пригласила президента республики выступить в Совете Федерации во время визита в Москву. Ранее Шавкат Мирзиеев подтвердил, что 9 мая он примет участие в праздновании Дня Победы в столице России.

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Матвиенко поблагодарила власти Узбекистана за заботу о ветеранах

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