Это было впечатляюще! Фанаты вспоминают первый гол Овечкина

Свою первую шайбу хоккеист забросил 20 лет назад.

За минувшие сутки из архивов подняли сотни записей, где российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин так или иначе упоминает рекорд.

Но одна из самых памятных — это его первый гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), после которого вратарь, пропустивший шайбу, признался в интервью, что никогда не видел такой скорости и точности.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб, сместив с пьедестала канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Хоккеист забил свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»