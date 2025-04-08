Это было впечатляюще! Фанаты вспоминают первый гол Овечкина
Фанаты вспоминают первый гол Овечкина
Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; 5-tv.ru
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Свою первую шайбу хоккеист забросил 20 лет назад.
За минувшие сутки из архивов подняли сотни записей, где российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин так или иначе упоминает рекорд.
Но одна из самых памятных — это его первый гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), после которого вратарь, пропустивший шайбу, признался в интервью, что никогда не видел такой скорости и точности.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб, сместив с пьедестала канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Хоккеист забил свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»
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