Ребенок попал в реанимацию после падения кирпича с крыши в Санкт-Петербурге

Петербургские врачи в эти минуты борются за жизнь семилетнего мальчика. Ребенку с фасада исторического здания на голову упал кирпич.

Все произошло рядом с детским садом на Васильевском острове. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что рядом находились и другие дети. Скорее всего, их вели на прогулку.

У пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Как сообщила «Известиям» мама мальчика, она вместе с сыном находится в реанимации.