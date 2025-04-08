Ребенок попал в реанимацию после падения кирпича с крыши в Санкт-Петербурге
Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Петербургские врачи в эти минуты борются за жизнь семилетнего мальчика. Ребенку с фасада исторического здания на голову упал кирпич.
Все произошло рядом с детским садом на Васильевском острове. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что рядом находились и другие дети. Скорее всего, их вели на прогулку.
У пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Как сообщила «Известиям» мама мальчика, она вместе с сыном находится в реанимации.
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