Доигрались: ребенок пострадал при взрыве на детской площадке в Уссурийске

Семилетняя девочка пострадала при взрыве на детской площадке в Уссурийске

В результате взрыва на детской площадке в Уссурийске пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Приморскому краю на своем канале в мессенджере МАКС.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летнего местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неустановленных лиц, в результате противоправных действий которых пострадала его несовершеннолетняя дочь», — проинформировали в министерстве.

Оказалось, что, играя на детской площадке на улице Чичерина, девочка заметила пластинку красного цвета. Это были пистоны — заряды для игрушечных пистолетов. Когда она положила их на руку, они вспыхнули. В итоге ребенок получил ожоги кисти.

По предварительным данным, пистоны на площадке забыли два шестилетних мальчика, которые играли с пистолетиком. Ребята положили пластинки с тремя неиспользованными зарядами на горку и отошли в сторону.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося. Девочка была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Эта процедура должна будет установить тяжесть причиненного здоровью вреда.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — уточнили в МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девятилетняя девочка получила ожоги после того, как провалилась в яму с кипятком в Архангельске. Ребенок находился возле жилого дома, когда оказался в углублении, которое образовалось из-за утечки горячей воды из коммунальных сетей.

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