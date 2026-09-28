Доигрались: ребенок пострадал при взрыве на детской площадке в Уссурийске

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Опасная игрушка оказалась в свободном доступе на горке во дворе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; MAX/Полиция Приморья/mvd25

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семилетняя девочка пострадала при взрыве на детской площадке в Уссурийске

В результате взрыва на детской площадке в Уссурийске пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Приморскому краю на своем канале в мессенджере МАКС.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летнего местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неустановленных лиц, в результате противоправных действий которых пострадала его несовершеннолетняя дочь», — проинформировали в министерстве.

Оказалось, что, играя на детской площадке на улице Чичерина, девочка заметила пластинку красного цвета. Это были пистоны — заряды для игрушечных пистолетов. Когда она положила их на руку, они вспыхнули. В итоге ребенок получил ожоги кисти.

По предварительным данным, пистоны на площадке забыли два шестилетних мальчика, которые играли с пистолетиком. Ребята положили пластинки с тремя неиспользованными зарядами на горку и отошли в сторону.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося. Девочка была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Эта процедура должна будет установить тяжесть причиненного здоровью вреда.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — уточнили в МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девятилетняя девочка получила ожоги после того, как провалилась в яму с кипятком в Архангельске. Ребенок находился возле жилого дома, когда оказался в углублении, которое образовалось из-за утечки горячей воды из коммунальных сетей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

15:15
Мошенники отняли квартиру у 101-летнего ветерана, а экспертиза признала его невменяемым
15:08
СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
15:01
«Хочется сразу созвониться с бывшей»: Ахмедова назвала главный ред флаг у мужчин
14:50
«Если не лягу в больницу — умру»: Ахмедова рассказала о тяжелой депрессии
14:44
Не прощаемся с теплом: антициклон принесет в Москву «старое» бабье лето
14:40
«Мне по барабану»: Волочкова ответила Ахмедовой на слова о «бедолаге»

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Брутян проверила телефон Прилучного и нашла неприличную переписку
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен