Около 50 террористических преступлений предотвращено в РФ с начала года

За последние три года задержано более 2,5 тысяч экстремистов.

С начала 2025 года в РФ удалось предотвратить 47 террористических актов с участием подростков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) в ходе прошедшего заседания под руководством председателя ведомства Директора ФСБ Александра Бортникова.

«Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций», — говорится в отчете.

По итогам встречи был определен ряд дополнительных мер, которые будут способствовать защите российской молодежи от влияния опасных идеологических течений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Уточняется, что для этой цели злоумышленники завербовали через соцсети 49-летнего военнослужащего министерства обороны РФ. Подозреваемый был пойман сотрудниками ФСБ после получения взрывного устройства. Его задержали и допросили. В данный момент устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления.