ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Подозреваемого задержали.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Подмосковье 2 апреля был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов. Об этом сообщил сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что для этой цели злоумышленники завербовали через соцсети 49-летнего военнослужащего министерства обороны РФ. Подозреваемый был пойман сотрудниками ФСБ после получения взрывного устройства. Его задержали и допросили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункта «а» частью 2 статьи 205 УК РФ, частью 1 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В данный момент устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Мужчина финансировал ВСУ и занимался администрированием проукраинских ресурсов. Все противоправные действия подозреваемый осуществлял по собственной инициативе на безвозмездной основе.

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