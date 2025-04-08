Дональд Трамп обвинил ЕС в экономической эксплуатации США

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Дефицит торгового баланса между Штатами и европейскими странами достигает 350 миллиардов долларов.

Фото, видео: Reuters/Kevin Mohatt; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп снова набросился с критикой на Европейский союз. Он заявил, что Брюссель пользовался Вашингтоном в течение многих лет. При этом не давал ничего взамен. Более того, по мнению Трампа, ЕС создали для того, чтобы нанести урон США в экономической сфере. Дефицит торгового баланса между штатами и европейскими странами достигает 350 миллиардов долларов.

«Европейский союз вел себя с нами очень-очень плохо. Они не берут наши автомобили, не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они не берут практически ничего. И при этом они посылают миллионы автомобилей в год. У нас же нет ни одного автомобиля, который был бы продан в Европейском союзе. Такого больше не будет. Все должно быть честно и взаимовыгодно», — заявил глава США.

При этом Трамп добавил, что послаблений в торговле со стороны Брюсселя будет недостаточно для отмены пошлин. Чтобы решить проблему торгового дисбаланса, ЕС придется покупать у США больше энергоносителей. Однако в Европе пока лишь готовят ответные тарифы.

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