Мечта сбылась: Владимир Путин подарил девочке из ДНР щенка

Девятилетняя школьница написала российскому президенту письмо с просьбой.

Девятилетняя школьница Настя из Артемовска получила в подарок от президента России Владимира Путина собаку. Фотографии с церемонии вручения щенка появились в официальном Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Девочка переехала со своей семьей из Донецкой Народной Республики (ДНР) в подмосковные Мытищи. Она очень давно мечтала о собаке, о чем и решилась написать российскому лидеру в письме. Глава государства тут же откликнулся на просьбу Насти и поручил подготовить для нее сюрприз.

Ветеринары Подмосковья внимательно отнеслись к подбору животного для школьницы. Главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков объяснил ребенку, что домашний питомец — это, в первую очередь, ответственность. Он лично вручил щенка Насте.

«Животное вакцинировано против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак», — отметил Новиков.

Для сюрприза специалисты Центра спасения бездомных животных решили выбрать щенка помеси шпица и лайки возрастом 4-5 месяцев. Девочка назвала питомца Тео. Его сразу же зарегистрировали в едином региональном реестре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу его портрет, который написал российский художник.