В Подмосковье годовалого ребенка насмерть придавила электроплита

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Годовалого ребенка придавила электрическая плита

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном городе Щелково годовалого ребенка придавила электрическая плита. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

Согласно полученным данным, трое детей остались на кухне без присмотра взрослых. Мать находилась в той же квартире, но она уснула в другой комнате. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что ее четырехлетняя дочь плачет, а под опрокинутой электрической плитой лежит сын.

текстЭлектроплита в квартире, где погиб ребенок. Фото: Telegram/ГСУ СК России по Московской области /gsuskmosobl

Мальчик 2023 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъята электрическая плита. Назначена медицинская судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование данного уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок попал в реанимацию после падения кирпича с крыши в Санкт-Петербурге.

 

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
Борьба не окончена: покупательница квартиры Долиной намерена подать апелляцию
17:37
Праздники спутают все карты: почему пенсии в апреле могут выплатить дважды
17:22
В Подмосковье годовалого ребенка насмерть придавила электроплита
17:09
Актер Александр Петров стал отцом
17:05
Объединяя поколения: звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки»
16:54
«Дешевый пиар» — депутат Госдумы ответил пожелавшему травмы Овечкину украинскому хоккеисту

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп