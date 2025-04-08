В Подмосковье годовалого ребенка насмерть придавила электроплита

В подмосковном городе Щелково годовалого ребенка придавила электрическая плита. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

Согласно полученным данным, трое детей остались на кухне без присмотра взрослых. Мать находилась в той же квартире, но она уснула в другой комнате. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что ее четырехлетняя дочь плачет, а под опрокинутой электрической плитой лежит сын.

Электроплита в квартире, где погиб ребенок. Фото: Telegram/ГСУ СК России по Московской области /gsuskmosobl

Мальчик 2023 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъята электрическая плита. Назначена медицинская судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование данного уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Московской области.

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