В Подмосковье годовалого ребенка насмерть придавила электроплита
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В подмосковном городе Щелково годовалого ребенка придавила электрическая плита. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.
Согласно полученным данным, трое детей остались на кухне без присмотра взрослых. Мать находилась в той же квартире, но она уснула в другой комнате. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что ее четырехлетняя дочь плачет, а под опрокинутой электрической плитой лежит сын.
Электроплита в квартире, где погиб ребенок.
Мальчик 2023 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъята электрическая плита. Назначена медицинская судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.
Расследование данного уголовного дела под свой контроль взяла прокуратура Московской области.
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