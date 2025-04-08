Россиян предупредили о мошенниках, занимающихся клонированием аккаунтов

Жертвы обнаруживают подделку через предупреждения от друзей или знакомых.

Мошенники начали активно использовать новый метод для кражи личных данных — клонирование аккаунтов в социальных сетях. Об этом предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества, поделившись с Lenta.ru рекомендациями по защите.

Клонирование аккаунта — это создание мошенниками фальшивого профиля, в который они переносят личные данные, такие как имя, фотографии и другие сведения. Как правило, жертвы обнаруживают подделку не сами, а через предупреждения от друзей или знакомых, получивших подозрительные запросы или просьбы о помощи. В редких случаях аферисты могут напрямую обратиться с требованием перевести деньги или угрожать использовать клон для дальнейших обманов.

В Роскачестве советуют регулярно проверять свой профиль на наличие «двойников». Для этого достаточно ввести свое имя и фамилию в поисковой строке соцсети и тщательно изучить результаты. Если найдете подозрительные аккаунты, немедленно сообщите о них в службу поддержки.

Как отметил Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, защита аккаунта от клонирования начинается с контроля за видимостью профиля. Чем больше данных доступно, тем выше вероятность, что мошенники создадут на основе вашего аккаунта подделку. Он порекомендовал ограничить доступ к личной информации только для друзей и не принимать запросы от незнакомцев.

Важно помнить, что клонирование — это не взлом. Однако последствия могут быть не менее серьезными. Мошенники, получив доступ к списку друзей, рассылают просьбы о деньгах или шокирующие предложения перейти по опасным ссылкам. Кроме того, они могут оставлять провокационные комментарии с угрозой шантажа.

«Первым делом сообщите о двойнике в службу поддержки сервиса. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше вероятность того, что мошенники успеют нанести ущерб. Затем разошлите предупреждение всем своим контактам: расскажите о клоне и попросите игнорировать любые сообщения с этого профиля. Самое эффективное действие — попросить знакомых пожаловаться на фейковый аккаунт. Коллективные жалобы гораздо быстрее привлекают внимание службы поддержки», — рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

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