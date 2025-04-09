НМГ запускает приложение для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате

Ролики продолжительностью до трех минут будет удобно смотреть в дороге. Например, при пересадке в метро.

Национальная Медиа Группа (НМГ) запускает в тестовом режиме первое в России мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контента в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач.

Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, в России, как и во всем мире, наблюдается заинтересованность интернет-пользователей на потребление коротких вертикальных видео. Значит, есть спрос.

«Запуск „Сторис“ органично дополняет наши существующие телевизионные проекты, позволяя расширить аудиторию и вовлечь пользователей в новый формат контента, не заменяя, а усиливая традиционное вещание. Этот эксперимент направлен на расширение присутствия НМГ в цифровой среде и укрепление связи со зрителями», — рассказала Светлана Баланова.

Так, на старте пользователи смогут наслаждаться сериалами телеканала Dомашний, специально адаптированными под вертикальный формат. Каждая серия будет длиться всего от одной до трех минут, что позволяет смотреть их в любое удобное время. Например, в метро или автобусе.

В дальнейшем на платформе появятся шоу и сериалы других телеканалов из активов НМГ, включая телеканалы ЧЕ! и СТС.

Кроме того, в планах по развитию приложения — увеличение его функционала, совершенствование системы персонализированных рекомендаций и сотрудничество с партнерами для проведения совместных акций и бонусных программ.

Система монетизации приложения будет основана на использовании виртуальной валюты: пользователи смогут зарабатывать «монеты» за просмотр рекламы и использовать их для получения доступа к новым сериям.

Ранее, писал 5-tv.ru, гендиректор НМГ подчеркнула важность общения с молодым поколением на одном языке.