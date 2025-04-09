«Вышли на промышленный масштаб»: Баланова рассказала о планах НМГ

На какой вектор холдинг делает сейчас упор?

Одна из текущих задач Национальной Медиа Группы (НМГ) — стать основным лидером на рынке информации и развлечений. Об этом заявила гендиректор холдинга Светлана Баланова в интервью РБК, отметив, что речь идет не только про медиаформаты.

Последние три-четыре года компания ставила перед собой цель построить лучшую медиафабрику в стране. И за это время удалось достигнуть весомых результатов.

«Мы вышли на промышленный масштаб производства контента и новостей. Понятно, что эта задача не может быть финализирована, и мы будем продолжать над ней работать», — отметила гендиректор НМГ.

Однако, как заявила Баланова, сейчас появилась необходимость сосредотачиваться не только на медиасегменте.

«Следующая цель, которую мы себе ставим, — стать лидером на рынке информации и развлечений. И сейчас мы смотрим на то, что находится рядом с медиа, где наша медиаэкспертиза может дать нам какое-то конкурентное преимущество. Поэтому мы планируем приобрести компанию «Медиалогия», — уточнила Баланова.

Это один из ведущих российских сервисов мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в режиме реального времени.

Баланова объяснила, даже негативный комментарий в соцсетях или в СМИ при правильной отработке может стать позитивным кейсом для бренда, госструктуры и других организаций. Однако, если этот комментарий не был обработан вовремя, то может привести к серьезным репутационным рискам и негативно сказаться на конкурентоспособности. «Медиалогия» работает именно в этой сфере.

«Для нас как медиахолдинга это очень комплементарный бизнес», — подытожила гендиректор НМГ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Баланова назвала самые востребованные ценности у российских телезрителей.