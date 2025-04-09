Муж доволен новыми формами: жена Омарова отказалась от диет после родов

Девушка поправилась на шесть килограммов.

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарова — Валерия набрала вес после родов, но худеть пока не планирует. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

По словам молодой мамы, сначала она собиралась сбросить лишние килограммы, однако приводить тело в прежнюю форму ей запретили врачи. Во время кормления младенца грудью специалисты рекомендовали 23-летней жене Омарова не делать физические упражнения и не ходить на массажи.

До беременности Валерия весила 45 килограммов, а через два месяца после родов ее вес держится на отметке в 51 килограмм.

При этом Курбанова устраивает внешний вид жены, и он не хотел бы, чтобы она прибегала к диетам. Несмотря на это, Валерия все же намерена прийти в дородовую форму в будущем. Делать это девушка будет, консультируясь с профильными экспертами. К тому же она хочет избавиться от растяжек, которые появились на коже после рождения ребенка.

Омаров женился на Валерии в мае 2024 года. Пару месяцев назад у семейной пары появился сын. От прошлых браков у бизнесмена есть сын и дочь.

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