Актер Александр Петров стал отцом

Актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом сообщил Super источник, близкий к паре.

Известно, что его супруга — 24-летняя Виктория Антонова — родила мальчика. Во время родов девушку поддерживала профессиональная доула.

«Беременность супруги Петрова протекала без осложнений под внимательным контролем профессионалов», — пишет Super.

Однако в первом триместре Виктории у нее были большие психологические трудности. Как сообщала супруга звезды в своем Telegram-канале, она испытывала ощущения, похожие на «столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного».

О беременности 23-летней Виктории стало известно совсем недавно. Появление на свет малыша ожидается в начале 2025 года.

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой. Певица и футболист были женаты до конца 2016 года. Однако экс-супруги время от времени видятся на мероприятиях.