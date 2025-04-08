Актер Александр Петров стал отцом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Российский актер долго ждал этого события.

Александр Петров впервые стал отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом сообщил Super источник, близкий к паре.

Известно, что его супруга — 24-летняя Виктория Антонова — родила мальчика. Во время родов девушку поддерживала профессиональная доула.

«Беременность супруги Петрова протекала без осложнений под внимательным контролем профессионалов», — пишет Super.

Однако в первом триместре Виктории у нее были большие психологические трудности. Как сообщала супруга звезды в своем Telegram-канале, она испытывала ощущения, похожие на «столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного».

О беременности 23-летней Виктории стало известно совсем недавно. Появление на свет малыша ожидается в начале 2025 года.

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой. Певица и футболист были женаты до конца 2016 года. Однако экс-супруги время от времени видятся на мероприятиях.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
Борьба не окончена: покупательница квартиры Долиной намерена подать апелляцию
17:37
Праздники спутают все карты: почему пенсии в апреле могут выплатить дважды
17:22
В Подмосковье годовалого ребенка насмерть придавила электроплита
17:09
Актер Александр Петров стал отцом
17:05
Объединяя поколения: звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки»
16:54
«Дешевый пиар» — депутат Госдумы ответил пожелавшему травмы Овечкину украинскому хоккеисту

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп