Штрафы для гадалок и экстрасенсов хотят увеличить до одного миллиона рублей

В России увеличат размер штрафов для гадалок. Как выяснили «Известия», за свою деятельность им придется заплатить до одного миллиона рублей. Также планируется ввести для эзотериков и магов отдельное наказание по статье «Мошенничество».

Это необходимо для того, чтобы сократить число преступлений, которые совершаются под видом оказания магических услуг. Сейчас такие нарушения сложно доказать, этим и пользуются мошенники.

Гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, «очищению» и многое другое — все это злоумышленники используют для того, чтобы вводить россиян в заблуждение и завладевать их деньгами.