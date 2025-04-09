Ставка на внезапность: как был взят Кенигсберг

Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли освободить за четыре дня.

Как советским войскам удалось взять Кенигсберг, стало известно из публикации рассекреченного архива Минобороны. Событие приурочено к 80-летию завершения штурма столицы Восточной Пруссии.

Из документов становится понятно — ставка делалась на внезапность. Дымовые завесы должны были ослепить все наблюдательные пункты и огневые точки, а после в бой шли штурмовые группы. Перед наступлением — мощная артподготовка. Ветераны хорошо помнят это 9 апреля 1945 года.

«Преграды сделаны были… После дотов-то, там они сидели, у них пушки, пулеметы, все там были, водой огражденной они были», — рассказывает ветеран ВОВ Зия Салихов.

«Из подвала Кенигсберга стали выходить молодые ребята в форме. Целые взводы. Человек 40», — рассказывает ветеран ВОВ Александр Колотушкин.

Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли взять за четыре дня. В результате наступательной операции основные силы восточно-прусской группировки были уничтожены, и лишь малая часть оставшихся сдались в плен.

216 солдат и офицеров Красной армии удостоились звания героев Советского Союза, 760 тысяч человек были награждены медалью «За взятие Кенигсберга».