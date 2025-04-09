Ставка на внезапность: как был взят Кенигсберг
Минобороны РФ публикует архивные документы к 80-летию взятия Кенигсберга
Фото, видео: Эммануил Евзерихин/ТАСС; 5-tv.ru
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Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли освободить за четыре дня.
Как советским войскам удалось взять Кенигсберг, стало известно из публикации рассекреченного архива Минобороны. Событие приурочено к 80-летию завершения штурма столицы Восточной Пруссии.
Из документов становится понятно — ставка делалась на внезапность. Дымовые завесы должны были ослепить все наблюдательные пункты и огневые точки, а после в бой шли штурмовые группы. Перед наступлением — мощная артподготовка. Ветераны хорошо помнят это 9 апреля 1945 года.
«Преграды сделаны были… После дотов-то, там они сидели, у них пушки, пулеметы, все там были, водой огражденной они были», — рассказывает ветеран ВОВ Зия Салихов.
«Из подвала Кенигсберга стали выходить молодые ребята в форме. Целые взводы. Человек 40», — рассказывает ветеран ВОВ Александр Колотушкин.
Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли взять за четыре дня. В результате наступательной операции основные силы восточно-прусской группировки были уничтожены, и лишь малая часть оставшихся сдались в плен.
216 солдат и офицеров Красной армии удостоились звания героев Советского Союза, 760 тысяч человек были награждены медалью «За взятие Кенигсберга».
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