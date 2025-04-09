Ставка на внезапность: как был взят Кенигсберг

Эфирная новость 28 0

Минобороны РФ публикует архивные документы к 80-летию взятия Кенигсберга

Фото, видео: Эммануил Евзерихин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли освободить за четыре дня.

Как советским войскам удалось взять Кенигсберг, стало известно из публикации рассекреченного архива Минобороны. Событие приурочено к 80-летию завершения штурма столицы Восточной Пруссии.

Из документов становится понятно — ставка делалась на внезапность. Дымовые завесы должны были ослепить все наблюдательные пункты и огневые точки, а после в бой шли штурмовые группы. Перед наступлением — мощная артподготовка. Ветераны хорошо помнят это 9 апреля 1945 года.

«Преграды сделаны были… После дотов-то, там они сидели, у них пушки, пулеметы, все там были, водой огражденной они были», — рассказывает ветеран ВОВ Зия Салихов.

«Из подвала Кенигсберга стали выходить молодые ребята в форме. Целые взводы. Человек 40», — рассказывает ветеран ВОВ Александр Колотушкин.

Город, который фашисты считали неприступной крепостью, советские войска смогли взять за четыре дня. В результате наступательной операции основные силы восточно-прусской группировки были уничтожены, и лишь малая часть оставшихся сдались в плен.

216 солдат и офицеров Красной армии удостоились звания героев Советского Союза, 760 тысяч человек были награждены медалью «За взятие Кенигсберга».

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:41
Прихожане храма в Черновицкой области встали на защиту святыни
10:23
Пять миллионов и талая вода: Маша Распутина назвала лучший способ сохранить лицо и фигуру
10:05
Проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая
9:57
Ультранасилие и сверхлюбовь: как снимали самый трешовый фильм Балабанова «Груз 200»
9:47
Ставка на внезапность: как был взят Кенигсберг
9:45
Avatr без связи: какие проблемы ждут владельцев китайских электрокаров из параллельного импорта

Сейчас читают

«Генерал в юбке»: что известно о супруге Александра Буйнова
Тайна гибели «Титаника»: ученые раскрыли новые факты катастрофы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп