Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Волновахи
Мужчина хранил в гараже взрывчатку для террористических целей.
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Волновахи — его подозревают в пособничестве террористам.
В своем гараже мужчина прятал взрывчатку и детали для самодельной бомбы. Их нашли кинологи во время обысков.
Установлено, что задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.
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