Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Волновахи — его подозревают в пособничестве террористам.

В своем гараже мужчина прятал взрывчатку и детали для самодельной бомбы. Их нашли кинологи во время обысков.

Установлено, что задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.