Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Волновахи

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Мужчина хранил в гараже взрывчатку для террористических целей.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Волновахи — его подозревают в пособничестве террористам.

В своем гараже мужчина прятал взрывчатку и детали для самодельной бомбы. Их нашли кинологи во время обысков.

Установлено, что задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.

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