В Петербурге задержан подозреваемый в подготовке заказного убийства эзотерик

В Санкт-Петербурге задержан эзотерик. По версии следствия, он вместе с сообщником планировал убийство пожилой пары. Поводом для жестокой расправы якобы стала личная обида на пенсионеров.

Мощные заговоры не сработали, поэтому наняли киллера. Снабдили его клофелином и электрошокером. Заранее вырыли яму для захоронения тел. Но все пошло не по плану. Предполагаемый исполнитель преступления испугался и обратился в полицию.

Заказчиков задержали по горячим следам. Сейчас они дают показания.