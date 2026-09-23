«Кормлю кошек 365 дней»: школьник запустил добрую акцию в Петербурге

Более ста человек принесли корм для кошек после призыва школьника из Петербурга

Жители Петербурга присоединились к доброй акции. Запустил ее местный школьник. 12-летний Ислам объявил в соцсетях о челлендже — «365 дней кормлю бездомных кошек».

А еще предложил позаботиться о животных вместе с ним. На помощь в оффлайне пришли больше ста человек. И не с пустыми руками! Корм для подопечных пришлось складывать в мешки.

Такого запаса хватит на несколько месяцев. Идею оценили не только в Северной столице — тренд уже распространяется в других городах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.