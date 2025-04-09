Эксперт предупредил о последствиях атак ВСУ на энергообъекты РФ для европейцев

Кому выгодно оставлять жителей ЕС без газа?

Удары по объектам энергетики РФ могут повлиять на простых жителей Европы, Турции и Сербии, но российский рынок это никак не затронет. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с 5-tv.ru.

Он отмечает, что никакой угрозы поставкам нет, так как атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отбита. Более того, такие удары происходят периодически со стороны противника.

По этой причине, если рынки как-то и отреагируют, то это будет иметь ограниченный характер. И то дело здесь будет играть большую роль сезонный фактор: зима заканчивается, поэтому спрос на газ падает.

«Мы накопили уже достаточно богатый опыт, как реагирует рынок на удары по российской энергетической инфраструктуре. <…> Рынок реагирует никак», — отметил Фролов.

Как утверждает эксперт, эти удары могут повлиять лишь на граждан Европы, Турции и Сербии и их промышленность. Однако все это может быть очень выгодно правящим кругам в Евросоюзе, так как их интересы отличаются от интересов их промышленности и простых жителей. Они до последнего будут делать вид, что Украина делает все правильно, в противном случае им придется признать свою ошибку, что станет ударом по репутации, говорит Фролов.

Он также отметил, что те, кто принимают подобные решения, не осознают последствия и им «все равно».

Вечером 8 апреля ВСУ в очередной раз атаковали энергетические объекты РФ. На этот раз дроны нанесли удар по компрессорной станции «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток».

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