Прощание с Пашей Техником пройдет в Москве 11 апреля

Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) пройдет в пятницу, 11 апреля, в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил пианист Лука Сафронов-Затравкин. К тому же музыкант организует церемонию прощания с исполнителем.

Местом события станет храм Петра и Павла в столичном районе Лефортово. По московскому времени отпевание начнется в 12:00.

Также Сафронов-Затравкин уточнил, что церемония прощания будет проведена после завершения отпевания, и тогда все желающие смогут проститься с ушедшим из жизни.

Известно, что рэпер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

До этого, в марте, Паша Техник оказался в больнице Таиланда, где изначально его положили под капельницу, но после ухудшения состояния здоровья медработники подключили исполнителя к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вернуться в Россию рэпер не мог, поскольку положение было критическое.

Позже, 4 апреля, поступила информация о том, что артист скончался в возрасте 40 лет.

Долгое время Техник употреблял запрещенные вещества, а в 2022 году артист впадал в кому от передозировки.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилась официальная причина смерти рэпера Паши Техника в Таиланде.

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