Лавров приехал в Алма-Ату для участия в заседании глав МИД стран СНГ
Лавров приехал в Алма-Ату для участия в заседании глав МИД стран СНГ
Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru
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Министр иностранных дел проведет отдельные переговоры с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.
В рамках мероприятия, которое пройдет 11 апреля, Лавров не только примет участие в общем заседании, но и проведет отдельные переговоры с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.
Как сообщила на брифинге 9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение на заседании охватит широкий спектр актуальных вопросов, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и странами Центральной Азии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Европа, по мнению Лаврова, проявляет агрессию по отношению к России. Глава МИД РФ напомнил, что до Победы в Великой Отечественной войне основные мировые конфликты часто начинались с агрессивных действий европейских стран. Лишь после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, США взяли на себя роль лидера «свободного мира», и именно они стали инициаторами большинства конфликтов.
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