«Меня избил любимый»: Анфиса Чехова стала жертвой тирана

Телеведущая долго не могла оправиться от случившегося.

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пережила физическое насилие, когда состояла в нездоровых отношениях с уже бывшим бойфрендом. Об этом она рассказала в шоу Марка Бартона на YouTube.

Чехова призналась, что долгие годы она была крайне неуверенной в себе. Во многом на это повлияли ее отношения с парнем, с которым она встречалась давно. Ведущая заявила, что он бил и унижал ее. После этого ей пришлось обращаться к психологу.

«Я попала к психологу, когда меня избил любимый мужчина. Я поняла, что так продолжаться не может. Я пошла к психологу, чтобы меня пожалели, чтобы пожаловаться на этого плохого парня», — рассказала Чехова.

Психолог же тогда возложил ответственность за все случившееся на нее, так как это был ее выбор. После того сеанса она вышла глубоко опечаленной, так как рассчитывала получить хоть от кого-то сочувствие.

Ведущая отметила, что лишь в 40 лет смогла перебороть все страхи и комплексы, утверждает Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая Паши Техника обвинила его в избиении.