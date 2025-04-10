«Мертвые души» и «дань» с сотрудников: ректора российского вуза задержали по делу о крупном хищении

Руководитель Псковского государственного университета организовала мошенническую схему, в которую втянула половину преподавателей своего института.

За последние сутки скандал вокруг ректора Псковского государственного университета оброс таким количеством неожиданных деталей и подробностей, что вполне может претендовать на роль самого громкого скандала дня.

Профессор Наталья Ильина, доктор биологических наук, преподаватель с 20-летним стажем, оказалась создателем грубой и банальной мошеннической схемы, в которую втянула половину сотрудников своего института.

Следователи как раз сейчас считают, сколько ректор умудрилась украсть, но, как удалось выяснить нашему корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, речь уже идет о десятках миллионов рублей.

Это оперативные кадры из Псковского государственного университета. Делегация правоохранителей направляется прямиком в кабинет к ректору. Следователь вручает Наталье Ильиной постановление о возбуждении уголовного дела.

Речь о миллионах рублей. Как считают следователи, Ильина в течение нескольких лет фиктивно завышала зарплаты преподавательскому составу, а разницу забирала себе. Были и мертвые души, зарплаты которых напрямую шли в карман ректору. Сотрудники, которых никто никогда не видел. С постановлением Ильина оказалась не согласна.

Сама ректор при этом жила не по средствам. По нашим данным, у Ильиной две квартиры в Москве. Запад столицы. Стоимость каждой — около 30 миллионов рублей. Есть недвижимость и у мужа. Ульяновскую квартиру он продает. Мы позвонили ему, он подтвердил. Но комментировать задержание супруги отказался.

В Пскове, говорят, Ильина не жила. Приезжала сюда в «длительные командировки» и все время останавливалась в отеле. Роскошный гостиничный комплекс города — «Двор Подзноева». Стоимость стандарта здесь начинается от десяти тысяч рублей в сутки.

При этом в самом университете финансовая ситуация не так стабильна. Преподавателей не хватает. И это нам подтвердили сами студенты.

«Некоторые преподают два предмета сразу, и неплохо было бы, если бы кадров было побольше», — говорит студентка Псковского государственного университета Екатерина.

На сайте в разделе «Преподавательский состав» у многих отсутствует ученая степень, высшее образование и данные о занимаемой должности, что кажется странным для вуза такого уровня. Нам удалось связаться с бывшим работником. Михаил Донченко долгое время трудился на кафедре технологии машиностроения. Говорит, часто были ситуации, когда сотрудников убирали из штата.

«Мне, когда я пришел забирать в отдел кадров все документы, предложили продолжить преподавательскую деятельность, но по договору гражданско-правового характера. Это тебе дают в обязательство провести определенное количество занятий по определенной дисциплине в определенное время. Ты их проводишь, тебе за это платят деньги, и досвидос. И ты не являешься сотрудником вуза», — сказал бывший преподаватель Михаил Донченко.

Ректора Псковского государственного университета заключили под стражу на два месяца. Теперь Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере. Это до десяти лет колонии.