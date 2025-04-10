Краснокнижная орешниковая соня просыпается в лесах Москвы: где можно увидеть редкого зверька

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Краснокнижная орешниковая соня просыпается в лесах Москвы

Краснокнижная ореховая соня просыпается в лесах Москвы: где можно увидеть зверька?

Фото: www.globallookpress.com/McPHOTO/O. Schreiter

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Пробуждение этого грызуна называют одним из самых верных признаков прихода настоящей весны.

В столичных лесах выходит из спячки орешниковая сони. Грызун считается одним из самых верных спутников прихода по-настоящему теплой весны, напоминает портал mos.ru.

Животное внесено в Красную книгу Москвы и встретить его в столичных лесах не так-то и просто. Но возможно! Биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города отмечают, что традиционным ареалом обитания московских орешниковых сонь всегда были «Битцевский лес», парк «Измайлово», а также «Лосиный Остров». Прогуливаясь в зеленых массивах юго-запада, востока и северо-востока столицы вы точно сможете увидеть редкого зверька.

Однако эксперты департамента напоминают, что соню нельзя трогать, тем более забирать домой. Это может быть опасно, как для зверька, так и для человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что медведь напал на мужчину в Подмосковье. Место происшествия — Шаховский городской округ, деревня Соколово. Пострадавшего зовут Сергей, он углубился в лес в поисках сброшенных рогов лосей и оленей. В чаще столкнулся с опасным хищником.

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