На юге России обнаружен способный разрушать фундаменты домов сорняк из Европы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 72 0

Специалисты уже начали борьбу с «Богемской рейнутрией».

На юге России обнаружен способный разрушать фундаменты домов сорняк из Европы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Распространенное в Европе опасное растение «Богемская рейнутрия» было обнаружено в южных регионах РФ. Об этом РИА Новости рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада Москвы Юлия Виноградова.

«Этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас. Этот вид причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты», — отметила эксперт.

Интересно, что в европейских странах, в случае обнаружения на месте строительства рейнутрии, подрядчик сразу поднимает стоимость работ. По словам Виноградовой, в России растение распространяется, в частности, в Кисловодске, но ученые уже начали борьбу с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, как россиянам обезопасить себя при строительстве дома. С 2025 года в России должен заработать механизм, позволяющий защититься от мошенников при строительстве частных домов по договору подряда. Сохранность средств граждан обеспечат эскроу-счета, а это значит, что застройщик получит оплату только после завершения работ и регистрации прав собственности. Кроме того, деньги на таких счетах буду застрахованы.

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