Традиционная искрометность: Лавров пошутил в начале переговоров с главой МИД Казахстана

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила юмор главного дипломата РФ.

Переговоры между министрами иностранных дел России и Казахстана начались с шутки главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пост с этой информацией опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переговоры с казахстанским коллегой в Алма-Ате начались у Сергея Лаврова традиционно искрометно», — подписала дипломат публикацию.

Казахский министр иностранных дел Мурат Нуртлеу сообщил, что двум главам дипломатии необходимо сфотографироваться перед началом встречи, так настаивает протокол.

«На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — ответил с юмором Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый раунд переговоров между Россией и США начинается в Стамбуле. Главной темой обсуждения станет работа дипломатических представительств. Встреча делегаций проходит в российском генконсульстве.

Нашу сторону представляет недавно назначенный посол в Штатах Александр Дарчиев. Его американская визави — Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря США.

Нормализация отношений России и США — это многоступенчатый процесс, и длиться он будет долго. Один из этапов — восстановление полноценных дипломатических связей. Сейчас это главная цель таких закрытых встреч.