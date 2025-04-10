Десятки исков: жители Петербурга жалуются на незаконное подключение услуг

Полиция проверяет компании, начислявшие счета.

Миллионы рублей с жителей Петербурга получают компании за услуги, которых на самом деле не оказывают. В судах десятки исков о незаконном взимании платы.

В свою очередь, компании требуют погашения долгов и подают встречные иски. Вмешаться пришлось Роспотребнадзору и полиции. Так кто в итоге защитит интересы и кошельки горожан? Расскажет корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Жителям сразу трех районов Петербурга центр безопасности «Элком» навязал плату за обслуживание домофона. Каждый месяц сервис начисляет по 79 рублей.

Договор жильцы не подписывали, но компания заверила: если внесли первый платеж, значит, автоматически согласились с условиями оферты, которые никто нигде никогда не заявлял.

Электронный замок, по словам жильцов, на двери своих парадных они устанавливали сами, и обслуживают также — за свой счет.

«Элком» и ЕИРЦ могут образовывать состав преступления, предусмотренный статьей 159-й. То есть, это мошенничество группой лиц, вот и все», — пожаловался пострадавший Кирилл Гладкий.

Представители компании «Элком» намерены подать встречный иск.

«Здесь важно акцентировать внимание на том, что граждане, которые обратились в суд, они по факту являются неплательщиками. И уже по этой причине разговора о перерасчете или возврате денежных средств быть не может», — сообщил директор по развитию группы компаний «Элком» Ярослав Зубенко.

В Едином информационно-расчетном центре, откуда и приходят квитанции с начислениями, ссылаются на некий договор. И на этом основании фирма, действия которой государственная жилинспекция признала незаконной, выставляет цифры к оплате.

«Услуги на домофон и другие услуги телекоммуникационного сектора появляются на основании заключенных агентских договоров. Всегда, если вы не согласны, что данная услуга вам оказывалась, можно исключить ее из оплаты», — ответил генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин.

Юристы называют действия ЕИРЦ, мягко говоря, странными.

«По сути, внаглую кто-то приходит, видит, что у тебя установлен домофон и говорит: а дай-ка я предложу тебе договор за его обслуживание. Но этого „кого-то“ ЕИРЦ допускает в платежный документ и представляет всем жителям. По факту, вводя их в заблуждение. Прикрываясь тем, что вы, оказывается, могли не платить!» — поделился юрист, член президиума Петербургской ассоциации собственников жилья Кирилл Захарян.

Но сейчас прямого запрета в законодательстве на это нет. Поэтому исправляют, все что не запрещено — через суд. Так, Евгения Антоновна отказывается платить за кабельное ТВ, которое ей даже не подключали!

Лишь Конституционный суд встал на ее сторону. Управляющую компанию и поставщика услуги оштрафовали на 60 тысяч рублей. И обязали выплатить женщине все неустойки и убытки — больше 130 тысяч.

Что касается домофонной компании «Элком», с начала года на нее подано не менее 15 исков, четыре из которых — коллективные от жителей Кировского, Невского, Центрального и Московского районов Петербурга. Это, примерно, тысяча жителей. По самым скромным подсчетам, сумма навязанных только им платежей может доходить до двух миллионов рублей.