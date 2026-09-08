Табличка, спасшая тысячи: в Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

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В годовщину начала осады города жители принесли цветы к мемориалу на Невском проспекте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Размеренным звуком метронома в Петербурге почтили память тех, кто погиб в осажденном Ленинграде. Ровно 85 лет назад немецкие захватчики сомкнули кольцо блокады. За 872 дня от голода и обстрелов погибли около миллиона человек. Сегодня жители пришли с цветами к мемориальной доске, которая установлена на Невском проспекте, чтобы отдать дань тем, кто пережил самые страшные дни Ленинграда, и тем, кому не удалось дождаться Победы.

«Мы в коммунальной квартире жили, и когда мама нас, скажем, брала, соседи нам по кусочку что-то несли, у кого не было детей. В коммуналке по 30–40 человек мы жили», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Антонина Грачева.

Эта табличка для всех ленинградцев имеет особенное значение. Предупреждения об опасности при артобстреле наносились на северных и северо-восточных сторонах улиц. Это связано с тем, что огонь велся с противоположного берега — с территорий, оккупированных немцами. Надписи на четной «солнечной» стороне Невского проспекта были сделаны бойцами местной противовоздушной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ленинградцы встретили первые дни осады.

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