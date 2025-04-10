Bentley выпустила модернизированный вариант авто Flying Spur и Continental GT

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Новые комплектующие будут стоять в базовой и в комфорт версиях.

Bentley выпустила модернизированный вариант авто Flying Spur и Continental GT

Фото: bentleymotors.com

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Компания Bentley выпустила обновленные версии автомобилей Flying Spur и Continental GT, добавив в название обеих машин приставку Speed. Об этом сообщает издание Сaranddriver.

Объединяет эти транспортные средства железо под капотом. В обоих случаях старый двигатель W12 был заменен на новый, что позволяет этим автомобилям оставаться мощными даже при потере в лошадиных силах.

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Силовой агрегат V8 выдает 671 лошадиную силу против 771 в предыдущих версиях.

Заявлено, что модернизированные машины разгоняются до 60 миль или 96,5 километров в час за 3,8 секунды. А старые версии этой же скорости достигали за три с половиной.

Однако проехать новые автомобили могут на 16 километров больше исключительно на электротяге.

Новые комплектующие будут стоять в базовой и в комфорт версиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «КАМАЗ» наладит выпуск беспилотных грузовиков к 2028 году.

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