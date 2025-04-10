«Пока держат в тайне»: кто озвучит антагониста в фильме «Финник 2»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Вышел первый официальный трейлер анимационного фильма про домовых «Финик 2»

«Пока держат в тайне»: кто озвучит антагониста в фильме «Финик 2»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

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Премьера анимационного фильма «Финник 2» состоится 23 октября 2025 года.

Вышел первый официальный трейлер анимационного фильма про домовых «Финник 2». ГК «Рики» и «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа», показали антагониста главного героя.

В продолжении истории сыщику-домовому предстоит столкнуться с ярким антагонистом, голос которого принадлежит известному российскому актеру, имя которого пока не раскрывается. Режиссером проекта стал Денис Чернов, который также работал над первой частью фильма.

Зрителей ждет более 30 новых локаций, появление новых домовых и невероятные приключения. Кроме того, сюжетная часть дополнится романтическим повествованием.

Кристина, главная героиня, стала взрослее, и теперь ей предстоит столкнуться с трудностями первой любви в подростковом возрасте. Финник же предстанет перед нами в новом образе — байкера. Он готов на все, чтобы защитить мир домовых.

Вторая часть анимационного фильма «Финник» выйдет на экраны 23 октября 20225 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о дате выхода фильма «Король и Шут. Навсегда». Ожидается, что премьера состоится в начале 2026 года.

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