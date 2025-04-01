«Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах в начале 2026 года

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 39 0

Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат».

«Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах в начале 2026 года

Фото: Пресс-служба НМГ

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Кинокартина «Король и Шут. Навсегда» выйдет на большие экраны в начале следующего года. Дистрибьютором фильма выступит компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Об этом стало известно в рамках презентации НМГК на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 25».

Фото: Пресс-служба НМГ

«Король и Шут. Навсегда» — приключенческое фэнтези, которое сопроводит музыка. Действие в картине разворачивается в мире великой рок-группы, которую до сих пор любят и слушают разные поколения, в том числе молодое. Сказочная вселенная окажется под угрозой уничтожения из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти близких, Горшок переместит Андрея Князева из реальности в эту сказку, и они встанут на защиту мира, созданного ими вместе.

Главные роли в фильме сыграют те же актеры, что и в сериале: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков. К касту проекта также присоединился Илья Гришин, который сыграет Некроманта.

Режиссером фильма выступил Рустам Мосафир. Он же вместе с Александром Бузиным работал над сценарием. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей Князев, известный под псевдонимом «Княззь» и музыкальный продюсер Игорь Гудков — он же «Панкер». Вместе они снимали группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

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