В сутки — не более 50 тысяч рублей: в РФ вводят ограничение на снятие наличных в банкоматах

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В России с сентября введут ограничение на снятие наличных денег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Новые правила вступят в силу с сентября текущего года.

С сентября в России вводят ограничения на снятие денег в банкоматах — не более 50 тысяч рублей в сутки. Правда, коснется это не всех.

Блокировать будут только в случае проведения подозрительных операций. Например, если клиент снимает деньги в другом городе. Их могут заморозить на 48 часов.

Связано это с новым законом, направленным на защиту россиян от мошенников. Кроме того, жертвы аферистов, внесенные в базу Центробанка, не смогут снимать с карты более ста тысяч рублей в месяц. 

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