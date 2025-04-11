Новые правила вступят в силу с сентября текущего года.

С сентября в России вводят ограничения на снятие денег в банкоматах — не более 50 тысяч рублей в сутки. Правда, коснется это не всех.

Блокировать будут только в случае проведения подозрительных операций. Например, если клиент снимает деньги в другом городе. Их могут заморозить на 48 часов.

Связано это с новым законом, направленным на защиту россиян от мошенников. Кроме того, жертвы аферистов, внесенные в базу Центробанка, не смогут снимать с карты более ста тысяч рублей в месяц.