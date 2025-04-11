ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка

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Один из надзирателей признался, что только за 11 месяцев в так называемых «душегубках» истребили два миллиона человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Капустянский; 5-tv.ru

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Стали известны новые сведения о зверствах нацистских палачей в концлагере Треблинка под Варшавой. В ФСБ рассекретили показания военных преступников, в том числе предателей и перебежчиков.

Один из надзирателей признался, что только за 11 месяцев в так называемых «душегубках» истребили два миллиона человек. Прежние данные были сильно занижены.

Жестоко расправлялись с женщинами и мужчинами, стариками и детьми. Особо цинично обходились с евреями. Их в Треблинку везли эшелонами и по пути следования расклеивали плакаты с надписями «Вас ждет Палестина».

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