В Екатеринбурге задержан глава городской службы платных парковок

Руководитель службы платных парковок Екатеринбурга Евгений Тиунов был задержан оперативниками. Информацию подтвердил источник 5-tv.ru.

В его доме уже были проведены обыски. По данным источника, Тиунова обвиняют в хищении средств, полученных в ходе работы службы платных парковок, из городского бюджета.

Ранее в Пскове задержали ректора российского вуза задержали по делу о крупном хищении, об этом писал 5-tv.ru. За последние сутки этот скандал оброс таким количеством неожиданных деталей и подробностей, что вполне может претендовать на роль самого громкого скандала дня.

Профессор Наталья Ильина, доктор биологических наук, преподаватель с 20-летним стажем, оказалась создателем мошеннической схемы, в которую была втянута половина сотрудников Псковского государственного университета.

Ректора вуза заключили под стражу на два месяца. Теперь Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере. Это значит, что женщине может грозить до десяти лет колонии.