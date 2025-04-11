«Скрытный образ жизни»: где живет Елена Степаненко

Оказалось, что бывшая жена Евгения Петросяна уехала из России.

Елена Степаненко живет в США и лишь иногда возвращается в России после громкого бракоразводного процесса с комиком Евгением Петросяном. Об этом изданию «Абзац» рассказал близкий друг юмористки, куплетист Михаил Вашуков.

В феврале 2025 стало известно, что Елена решила завершить публичную деятельность и закрыла юридическое лицо. Сейчас знаменитость получила возможность пожить в свое удовольствие.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — делится близкий друг, куплетист Михаил Вашуков в беседе с изданием «Абзац».

Все огромное состояние она завещала старшей дочери Петросяна Викторине, которую воспитала как родную. Дочь юмориста проживает в США. С отцом 56-летняя дочь отношения не поддерживает. Их конфликт только обострился после обращения Петросяна в суд для того, чтобы наследницу выписали из квартиры, а также аннулировали ее право на пользование жильем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Степаненко унаследовала от дизайнера Натальи Маголы две квартиры в престижном жилом комплексе в Сочи, парковочное место и коллекцию антиквариата. Суд, выслушав все стороны, отказал истцам и присвоил наследство юмористке.