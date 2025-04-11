Киевский режим пять раз за сутки атаковал российские энергообъекты

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Под ударом оказались также объекты в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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В это же время в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей за сутки боевики ВСУ предприняли пять атак по объектам российской энергетики.

В Запорожской области был выведен из строя трансформатор. Без света остались более семи тысяч человек.

В Луганской народной республике повреждены два здания электросетей. Осколочные ранения получил ведущий инженер одного из предприятий.

Под ударом оказались также объекты в Брянской и Курской областях.

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Киевский режим пять раз за сутки атаковал российские энергообъекты

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