Киевский режим пять раз за сутки атаковал российские энергообъекты
Под ударом оказались также объекты в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
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В это же время в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей за сутки боевики ВСУ предприняли пять атак по объектам российской энергетики.
В Запорожской области был выведен из строя трансформатор. Без света остались более семи тысяч человек.
В Луганской народной республике повреждены два здания электросетей. Осколочные ранения получил ведущий инженер одного из предприятий.
Под ударом оказались также объекты в Брянской и Курской областях.
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