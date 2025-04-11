Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Петербурге
Перед этим спецпосланник президента США побывал в Большой хоральной синагоге.
Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга; 5-tv.ru
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Возвращаясь к главной теме дня — визиту спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию, только что стало известно, что он вместе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым посетил одну из самых значимых культурных достопримечательностей Петербурга — Исаакиевский собор.
Ранее Уиткофф побывал в Большой хоральной синагоге. Визит был организован накануне Песаха, который считается одним из важнейших праздников в еврейском календаре.
Участники мероприятия обменялись поздравлениями.
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