Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Петербурге

Возвращаясь к главной теме дня — визиту спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию, только что стало известно, что он вместе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым посетил одну из самых значимых культурных достопримечательностей Петербурга — Исаакиевский собор.

Ранее Уиткофф побывал в Большой хоральной синагоге. Визит был организован накануне Песаха, который считается одним из важнейших праздников в еврейском календаре.

Участники мероприятия обменялись поздравлениями.