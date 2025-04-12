На пороге большого взрыва: на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

Столб пепла поднялся на высоту в четыре километра, а шлейф растянулся на 90 километров.

На Камчатке проснулся вулкан Безымянный, расположенный в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. В связи с извержением сейсмологи призывают к осторожности, так как риски для низколетящих самолетов очень высоки.

Об этом сообщили представители пресс-службы Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) Российской академии наук (РАН) в официальном Telegram-канале. После начала извержения пепел из его недр поднялся на четыре километра над уровнем моря. Шлейф распространился на 90 километров к северо-востоку от эпицентра.

Как отмечается в отчете Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, 11 апреля на восточных склонах лавового купола сошли горячие лавины, после чего и поднялся пепел. Эффузивная активность (Процесс излияния лавы на поверхность Земли. — Прим. ред.) Безымянного постепенно нарастает, вероятно, ожидается сильное эксплозивное, то есть взрывное извержение.

«В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», — сообщают эксперты, предупреждая о возможном повышении ранга опасности.

Одно из мощнейших извержений Безымянного произошло ровно два года назад, 11 апреля 2023 года. Оно сильно повлияло на жизнь Усть-Камчатского муниципального района. Спустя год вулкан снова выбросил пепел на высоту 12 километров, в связи с чем были временно закрыты все туристические маршруты.

А в эти дни, как писал 5-tv.ru, в то же время, что и на Камчатке, на Филиппинах активизировался вулкан Канлаон.