«Хочу, чтобы март скорее закончился»: молодая жена солиста «Челси» предчувствовала свою смерть

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Жена солиста «Челси» Корзина умерла в месяц, который называла самым тяжелым

«Хочу, чтобы март скорее закончился»: молодая жена солиста «Челси» предчувствовала свою смерть

Фото: Instagram*/alekseykorzin

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У Екатерины остались двое маленьких сыновей.

Участник популярной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о трагической утрате — 34-летняя Екатерина Корзина, его супруга и мать двоих сыновей, скончалась во сне 23 марта. По словам артиста, смерть жены стала полной неожиданностью, ведь никаких видимых причин или тревожных симптомов не было. Однако вскоре после произошедшего Алексей в своих социальных сетях выложил пост, где рассказал о зловещем совпадении, которое не дает ему покоя.

«Катя весь месяц говорила, что ненавидит март и хочет, чтобы он поскорее закончился. Подумать, что такое произойдет, никто не мог. Осознания до сих пор нет», — признался Корзин в беседе с Voice.

Как рассказал певец, март всегда был для Екатерины психологически тяжелым временем, и в этом году она особенно часто жаловалась на свое внутреннее состояние, хотя снаружи ничто не предвещало беды. Эмоциональные слова о неприязни к месяцу, в который она в итоге и ушла, звучат почти пророчески.

Певец с трудом находит силы говорить о случившемся, однако делится с поклонниками только светлыми воспоминаниями о жене. Также Алексей поблагодарил всех, кто сопереживает их горю.

Обстоятельства смерти остаются неясными. У Екатерины остались двое маленьких сыновей.

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