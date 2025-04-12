«Хочу, чтобы март скорее закончился»: молодая жена солиста «Челси» предчувствовала свою смерть
Жена солиста «Челси» Корзина умерла в месяц, который называла самым тяжелым
Фото: Instagram*/alekseykorzin
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У Екатерины остались двое маленьких сыновей.
Участник популярной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о трагической утрате — 34-летняя Екатерина Корзина, его супруга и мать двоих сыновей, скончалась во сне 23 марта. По словам артиста, смерть жены стала полной неожиданностью, ведь никаких видимых причин или тревожных симптомов не было. Однако вскоре после произошедшего Алексей в своих социальных сетях выложил пост, где рассказал о зловещем совпадении, которое не дает ему покоя.
«Катя весь месяц говорила, что ненавидит март и хочет, чтобы он поскорее закончился. Подумать, что такое произойдет, никто не мог. Осознания до сих пор нет», — признался Корзин в беседе с Voice.
Как рассказал певец, март всегда был для Екатерины психологически тяжелым временем, и в этом году она особенно часто жаловалась на свое внутреннее состояние, хотя снаружи ничто не предвещало беды. Эмоциональные слова о неприязни к месяцу, в который она в итоге и ушла, звучат почти пророчески.
Певец с трудом находит силы говорить о случившемся, однако делится с поклонниками только светлыми воспоминаниями о жене. Также Алексей поблагодарил всех, кто сопереживает их горю.
Обстоятельства смерти остаются неясными. У Екатерины остались двое маленьких сыновей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Паша Техник предчувствовал свою смерть.
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