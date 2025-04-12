В Москве создали фантом человеческой печени для обучения медиков

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

С его помощью будут нарабатывать практику врачи лучевой диагностики.

В Москве создали фантом человеческой печени для обучения медиков

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Фантом, имитирующий ткани человеческой печени, создали московские ученые. С его помощью будут проходить обучение врачи лучевой диагностики. Об этом в беседе с журналистами портала mos.ru рассказал главный столичный рентгенолог Юрий Васильев.

«Одна из последних разработок — модель печени в мягких тканях. Внутри нее воссозданы сосуды и восемнадцать различных патологических включений…шесть кистозных, шесть раковых и шесть гиперэхогенных поражений тканей. Врачи смогут тренировать на фантоме умение находить данные патологии под ультразвуковым контролем и проводить медицинские манипуляции, например брать биопсию», — отмечает врач.

Так называемые медицинские фантомы — это искусственные ткани, органы, а также конечности, которые способны имитировать различные свойства человеческого тела. Их используют в процессе обучение начинающих докторов. Сегодня благодаря московским ученым было создано 12 фантомов.

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