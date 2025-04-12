«В числе первых»: Дмитрий Патрушев оценил работу ростовских аграриев

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 32 0

Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Ростовскую область

Фото, видео: пресс-служба Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева

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Регион сохраняет лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства.

На поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Ростовской области Правительство России выделит более трех миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарем.

«Ростовская область — один из сильнейших аграрных регионов России, который традиционно в числе первых приступает к весенним полевым работам. <…> Агропромышленный комплекс играет в экономике региона огромную роль. По итогам 2024 года в Ростовской области был собран второй по объему урожай зерновых в стране и третий – по подсолнечнику», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Во время визита зампред Правительства посетил одно из хозяйств области и проверил, как проходят полевые работы. Он призвал проконтролировать скорость их выполнения и обеспечить всех сотрудников необходимыми техникой и минеральными удобрениями.

Более того, Патрушев отметил, что Правительство продолжает финансировать экологические проекты региона по сохранению лесов и очищению водных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Патрушев провел встречу по вопросам проведения сезонных полевых работ в России.

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