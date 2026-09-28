Путин поручил помочь аграриям с продажей зерна

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных производителей зерна, в том числе за счет закупок продукции в государственный резерв. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял вопрос о положении производителей зерна и предложил оказать им помощь при реализации продукции.

«Вот ваши предложения, которые здесь прозвучали, например, оказание помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе закупка в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Владимира Путина о роли парламентских партий в укреплении государственного суверенитета. Президент отметил их вклад в политическую систему и общественную стабильность, а также призвал оправдать доверие избирателей дальнейшей работой.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

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