«Дипломатическая рок-звезда»: как Лаврова приняли на форуме в Анталье

Глава МИД РФ собрал полный зал слушателей, места очень быстро закончились.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова называют дипломатической рок-звездой на форуме, который проходит в турецкой Анталье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

«Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями», — написала Захарова.

Многие пришли послушать выступление Лаврова. По ее словам Захаровой, это свидетельствует о том, что попытка изолировать Россию от остального мира не удалась.

«За что байденоиды боролись, на то и напоролись», — колко заключила она.

Сам Лавров в ходе выступления отметил, что не видит в этом сравнении ничего противоестественного.

«Думаю, если у нас есть главы государств, которые являются настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, что димпломаты остаются собой. А если людям это нравится, если они считают это забавным, — пусть будет так», — сказал Лавров.

Как сообщил корреспондент «Известий» Максим Прихода, в помещении, где проходит выступление Лаврова, не осталось свободных мест: не удалось разместить всех желающих.

«Охрана вынуждена держать дверь изнутри», — сказал журналист.

В этот же день, выступая на форуме, Сергей Лавров отметил, что сейчас усилия Североатлантического альянса направлены на подготовку к новому противостоянию. Главными участниками этого процесса являются Германия, Франция и Великобритания.

Он также подчеркнул, что попытки создать евроатлантические структуры для обеспечения безопасности и стабильности не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров встретился с президентом иракского Курдистана в Анталье.