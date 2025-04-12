Лавров встретился с президентом иракского Курдистана в Анталье

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Министр иностранных дел прибыл в Турцию накануне.

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Нечирваном Барзани — президентом Курдского автономного района Ирака. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума. Перед разговором политики пожали друг другу руки и сделали фото на память. Детали переговоров пока не раскрываются.

Лавров прибыл в Турцию накануне. В планах — выступление на форуме и ряд двусторонних встреч.

Ранее 5-tv.ru писал, что в администрации президента США Дональда Трампа знали о враждебном отношении Владимира Зеленского к русским. Глава МИД России Сергей Лавров об этом рассказал в Алма-Ате на заседании Совета глав МИД стран СНГ.

Сергей Лавров также поделился подробностями контактов с Вашингтоном по вопросам урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США в отличие от европейских стран хотя бы пытаются разобраться в корнях происходящего и готовы выслушать позицию Москвы.

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