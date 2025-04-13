Частичный мораторий на взаимные удары был первым шагом на пути возможного разрешения конфликта. Киеву это перемирие оказалось не нужно.

Киевский режим огрызается, нанося удары, в том числе по объектам энергетики — в нарушение договоренностей. Если за предыдущую неделю было 32 удара по электростанциям, линиям электропередачи и распределительным устройствам, то на уходящей неделе было 33 таких атак.

Особенно массовый налет дронов был в среду, 158 вражеских беспилотников были перехвачены. Из них восемь сбили рядом с компрессорной станцией «Кореновская», которая обеспечивает работу газопровода «Турецкий поток».

Учитывая, что, опять же в нарушение договоренностей, после обстрела ВСУ сгорела компрессорная станция в Судже на другом газопроводе. Физически поставлять газ в Европу можно только по «Турецкому потоку». И своими ударами по этому объекту Киев ставит под угрозу безопасность Турции, Венгрии, Словении и других стран Европы.

Россия тоже наносит удары дронами и высокоточным оружием, но исключительно по военным базам и объектам ВПК.

Например, в городе Шостке разбомбили остатки снарядного завода, он там еще с советских времен был, а в Днепропетровске перепрофилировали на военные рельсы цеха завода «Биосфера», который в мирное время производил товары бытовой химии. Что конкретно там делали уже и не установить. Два дня выгорали конструкции, но никаких объектов энергетики не поражено. Россия слово держит.

Частичный мораторий на взаимные удары был первым шагом на пути возможного разрешения конфликта. Как видим, Киеву это перемирие не нужно.

Несмотря на сложности, переговоры идут. На этой неделе спецпосланник Стив Уиткофф был в России, в Петербурге. Ему даже мини-экскурсию успели провести, благо все в центре — Большая хоральная синагога, Исакиевский собор. Переговорщику Трампа отвели лучший отель города.

Но он приехал не за этим, конечно. Четыре часа за закрытыми дверями Уиткофф общался с Владимиром Путиным. После ни слова прессе не сказал. Кремль тоже был краток. Мол, встретились, обсудили аспекты украинского урегулирования.

Все. Уиткофф поехал готовить доклад.

Любопытная деталь — встреча прошла на фоне выставки из редких фондов президентской библиотеки «Россия глазами путешественников». И там собраны разные книги. Есть, например, «Записки о Московии» австрийского барона Герберштейна, где собраны все шаблоны: медведи, бороды, водка, балалайка. А есть работа академика Палласа, немца, который влюбился в нашу необъятную страну и всю жизнь посвятил описанию её достояния.

От того, какой увидел путешественник Уиткофф Россию, сейчас многое зависит. Если судить по фото — ему в Петербурге понравилось,

А, если судить по утечкам в западной прессе, он предлагает Трампу признать российский суверенитет на Донбасс и Новороссию и положить конец конфликту.

Но в команде не только он занимается «украинским вопросом», есть еще спецпосланник Кит Келлог, и у отставного генерала другой взгляд. Он предлагает разделить Украину на зоны контроля, как 80 лет назад союзники поделили Берлин, но есть нюансы — все замораживается по линии фронта, войска отводятся на 15 километров в обе стороны. При этом в центральные и западные области Украины вводятся войска Франции и Британии.

Зоны контроля, как говорит Келлог, — это зоны оккупации. И в отношении поверженной Германии она понадобилась, чтобы наказать нацистских преступников и переформатировать немецкое общество.

Конечно, приятно что Келлог проводит параллели между гитлеровском режимом и режимом Зеленского, но это скорее подсознательно. Естественно Россия не пойдет на такой раздел, ведь в этой схеме сохраняются те противоречия, из-за которых началось СВО: войска НАТО на Украине, русскоговорящие в подполье, а у власти русофобы во главе с Зеленским.

«Во время обсуждений по этой миротворческой инициативе Зеленский сказал, — „Нам не нужны миротворцы, нам нужны боевые подразделения“. Вот эта шизофрения взаимоисключающих заявлений очевидна. Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, в том числе украинского, нужно понимать, что это единственный способ добиться прочного мира. Нужно устранить ключевые, коренные причины», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сегодня у главы нашего МИДа была возможность лично встретиться и с его украинским визави, они на одной конференции. Но глава киевской дипломатии Сибига сторонится российских коллег и российских журналистов.

Так что переговоры идут. Тяжело, но идут. Россия и США находят точки соприкосновения помимо Украины. Наш посол в США Александр Дарчиев встретился с заместителем помощника госсекретаря Сонатой Коултер. Обсуждали возобновление полноценной работы посольств.

В Абу-Даби прошел обмен, очередной обмен. Нашего бизнесмена осудили за обход санкций там, у нас — американку, что переводила деньги ВСУ. Поменяли. Процесс идет.