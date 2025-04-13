«Не то место»: художник перекрыл плакатами надпись «Техник» на стене Цоя на Арбате

Поклонники группы «Кино» сочли новое граффити вандализмом и проявлением вопиющего неуважения к легенде и ее памятнику.

Художник Роман Яковлев избавился от граффити, посвященного умершему рэперу Паше Технику на стене Цоя на столичной улице Арбат. Он отметил в беседе с 5-tv.ru, что не считает исполнителя плохим человеком, однако поступки фанатов, осквернивших памятник легендарному рокеру, неизбежно провоцирует негатив. Яковлев выразил соболезнования семье Техника, но подчеркнул, что закрашивание стены — неадекватный и неуместный поступок.

«Это неуместно как минимум. Это не то место, где должна быть эта надпись. Из уважения к родным не хочу говорить каких-то колкостей, но я считаю, нельзя это именно там располагать. Если фанаты Техника вздумают взять и повторить свой перфоманс, я снова закрашу эту надпись и размещу там портреты Цоя», — заявил художник.

На плакатах, которыми Яковлев перекрыл творчество вандалов, изображен лидер группы «Кино», показывающий неприличный жест. Очевидно, тем, кто считает его наследие менее ценным, чем наследие паши Техника. По мнению активиста, подобное состязание даже представить сложно — настолько неубедительными выглядят претензии фанатов Техника.

Герои, добавил художник, застывают в вечности, как и их произведения и заслуги перед миром. Яковлев уверен, что не он один считает Виктора Цоя гением, это мнение разделяют целый слой общества — огромное количество людей. Его песни остаются актуальными и спустя 35 лет, ждет ли такая память Пашу Техника?

«Я написал: „Техник мертв, а Цой жив“. Я не считаю равным Техника Виктору Цою. Их невозможно сравнить. Техник — простой смертный, человек, который жил не очень правильно. В своем творчестве он не нес какой-то силы настоящей, глубокой, духовной. Там нет этой энергии. Нету», — заключил Яковлев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как москвичи прокомментировали активность фанатов рэпера на Арбате.