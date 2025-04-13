«Труднопереносимое решение»: принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи

Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл покинули Великобританию в январе 2020 года.

Принц Гарри обвинил королевскую семью в давлении. По словам герцога Сассекского, его лишили круглосуточной охраны, чтобы воспрепятствовать началу его новой жизни. Принц уверен, что таким образом его пытались заставить вернуться на родину. Об этом герцог заявил он в интервью The Telegraph.

Принц посчитал это решение «труднопереносимым». По его словам, оно стало причиной разлада в его отношениях с отцом, королем Карлом III.

Герцог Сассекский и его супруга, Меган Маркл, еще в январе 2020 года заявили об отказе от королевских полномочий. Они покинули Великобританию, после чего Гарри с женой лишили постоянной охраны. В отношении них ввели «особый» режим. Он обязывает уведомлять о намерениях поездок в Великобританию для того, чтобы оценить необходимость предоставления защиты за 30 дней. По словам принцца Гарри, данные методы «необоснованы и унизительны».

Герцог Сассекский подал в суд на британское правительство. Гарри потребовал «восстановить справедливость». Он продолжает настаивать на том, что нуждается в круглосуточной охране, несмотря на отказ от исполнения государственных обязанностей. По словам юриста Шахид Фатимы, Гарри «не чувствует себя в безопасности», когда привозит в Великобританию своих наследников — Лилибет и Арчи.

Принц проиграл первый этап судебного разбирательства, однако подал апелляцию. На прошлой неделе слушания возобновились. Решение по этому делу вынесут после 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, тайно прибыл на Украину. Об этом стало известно из сообщения британской газеты The Telegraph.

По информации издания, принц Гарри провел во Львове в госпитале встречу с боевиками ВСУ, получившими ранения в ходе боев. Уточнялось, что прибытие члена британской королевской семьи на Украину не анонсировалось.