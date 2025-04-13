«Труднопереносимое решение»: принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи

«Труднопереносимое решение»: принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи

Фото: Reuters/Isabel Infantes

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл покинули Великобританию в январе 2020 года.

Принц Гарри обвинил королевскую семью в давлении. По словам герцога Сассекского, его лишили круглосуточной охраны, чтобы воспрепятствовать началу его новой жизни. Принц уверен, что таким образом его пытались заставить вернуться на родину. Об этом герцог заявил он в интервью The Telegraph.

Принц посчитал это решение «труднопереносимым». По его словам, оно стало причиной разлада в его отношениях с отцом, королем Карлом III.

Герцог Сассекский и его супруга, Меган Маркл, еще в январе 2020 года заявили об отказе от королевских полномочий. Они покинули Великобританию, после чего Гарри с женой лишили постоянной охраны. В отношении них ввели «особый» режим. Он обязывает уведомлять о намерениях поездок в Великобританию для того, чтобы оценить необходимость предоставления защиты за 30 дней. По словам принцца Гарри, данные методы «необоснованы и унизительны».

Герцог Сассекский подал в суд на британское правительство. Гарри потребовал «восстановить справедливость». Он продолжает настаивать на том, что нуждается в круглосуточной охране, несмотря на отказ от исполнения государственных обязанностей. По словам юриста Шахид Фатимы, Гарри «не чувствует себя в безопасности», когда привозит в Великобританию своих наследников — Лилибет и Арчи.

Принц проиграл первый этап судебного разбирательства, однако подал апелляцию. На прошлой неделе слушания возобновились. Решение по этому делу вынесут после 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, тайно прибыл на Украину. Об этом стало известно из сообщения британской газеты The Telegraph.

По информации издания, принц Гарри провел во Львове в госпитале встречу с боевиками ВСУ, получившими ранения в ходе боев. Уточнялось, что прибытие члена британской королевской семьи на Украину не анонсировалось.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы
10:31
«Труднопереносимое решение»: принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи
10:10
Обзвон и давление: в России в два раза вырос спрос на коллекторов
9:52
В Москве начался отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции
9:34
«Паразитируют на благородных чувствах»: как мошенники торгуют «святынями» в Интернете
9:15
Без взаимовыручки не обойтись: перспективы международного сотрудничества в космосе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Вербное воскресенье 13 апреля 2025: история, смысл, правила и запреты
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп