Мэр Конотопа потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку

Артем Семинихин опубликовал видеобращение, в котором в крайне грубой форме обратился к Владимиру Артюху.

Мэр города Конотопа Артем Семенихин призвал главу Сумской областной военной администрации и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины уйти в отставку. Об этом он рассказал в своем личном блоге в соцсетях.

Речь идет о Владимире Артюхе, который занимает пост Сумской ОВА. Также Семенихин призвал уйти в отстваку начальника СБУ Олега Красношапку. Первого Семенихин обозвал «мразью», «чучелом» и «падлой». Он также потребовал, чтобы они оба извинились перед людьми и добровольно сложили свои полномочья.

«Если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина <…> я расскажу, что произошло», — ответил он.

На днях в украинских СМИ появилось обсуждение о том, что на севере страны в Сумской области произошло два взрыва с разницей в несколько минут. На фоне этого чиновники в Незалежной начали устраивать разборки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина нанесла удар по кафедральному Свято-Андреевскому собору в Новой Каховке. Боевики повредили частный дом, находящийся неподалеку от храма. В результате происшествия никто не пострадал. Под обстрел попал также многоквартирный дом. Два человека оказались заблокированы под завалами разрушенного здания

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